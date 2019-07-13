Генсек НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД) на Россию.
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В противном случае она будет нести единоличную ответственность, — написал Столтенберг.
Для спасения ДРСМД генсек Альянса призвал Москву уничтожить ракеты 9М729 в короткий срок.
ДРСМД был подписан СССР и США в 1987 году. Стороны обязались уничтожить все ракеты с указанным диапазоном действия, а также не производить и не испытывать их в будущем.
Осенью 2018-го президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ДРСМД, обвинив Москва в невыполнении его пунктов. При этом доказательств того, что Россия нарушила договор, американская сторона так и не представила.
News.ru писал, что президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении действия ДРСМД.