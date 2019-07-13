https://static.news.ru/photo/252a208c-a695-11e9-ba62-fa163e074e61_1024.jpg Генсек НАТО Йенс Столтенберг Фото: Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

Генсек НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД) на Россию.

В авторской колонке на сайте Frankfurter Allgemeine Zeitung генсек призвал Россию воспользоваться «последним шансом» для спасения договора.

В противном случае она будет нести единоличную ответственность, — написал Столтенберг.

Для спасения ДРСМД генсек Альянса призвал Москву уничтожить ракеты 9М729 в короткий срок.

ДРСМД был подписан СССР и США в 1987 году. Стороны обязались уничтожить все ракеты с указанным диапазоном действия, а также не производить и не испытывать их в будущем.

Осенью 2018-го президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ДРСМД, обвинив Москва в невыполнении его пунктов. При этом доказательств того, что Россия нарушила договор, американская сторона так и не представила.

News.ru писал, что президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении действия ДРСМД.