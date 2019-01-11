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Статью за секс без согласия ввели на Украине

Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

На Украине вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие ответственность за преступления на сексуальной почве и домашнее насилие. Теперь секс без добровольного согласия будет квалифицироваться как изнасилование и наказываться лишением свободы на срок от трёх до пяти лет.

«Документом водится уголовная ответственность за домашнее насилие и принудительный брак», — передаёт УНИАН.

Как следует из новой статьи Уголовного Кодекса, согласие считается добровольным, если оно является «результатом свободного волеизъявления лица, с учётом сопутствующих обстоятельств».

Ранее News.ru писал, что британский лорд Эдди Давенпорт оказался в центре громкого скандала, связанного с сексуальными оргиями, во время одной из которых был убит охранник. Мужчина получил смертельное ранение в ходе потасовки перед частной вечеринкой. Однако ЧП не остановило состоятельного британца, и буквально через день он как ни в чём не бывало организовал новую тусовку.


#украина #уголовныйкодекс
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