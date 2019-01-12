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Университет США вводит курс о гибридной угрозе РФ

Джорджтаунский университет Georgetown University/Wikimedia Commons

Джорджтаунский университет

в мире [ версия для печати ]

Старейший католический университет Джорджтауна, который является ведущим в мире университетом в области политических наук и дипломатии, в США вводит новый курс для своих студентов под названием «российская гибридная война». 

Учащимся будут рассказывать о российских «хакерах-патриотах», об «информационных операциях» Кремля, «вмешательстве» в американские выборы. Кроме того, студенты будут разбираться в темах о «кибератаке на Эстонию в 2007 году», «вторжении в Грузию в 2008 году», «аннексии Крыма». 

Информация об этом размещена на одном из сайтов, где публикуются сведения по курсам различных учебных заведений.

«Этот курс будет охватывать российскую доктрину и идеологию, которая закладывает основу для глобального империалистического мятежа Кремля; примеры и тематические исследования тактик и операций, также студенты узнают, почему Соединённым Штатам Америки и их союзникам так сложно вести полномасштабную/гибридную войну», -— говорится в сообщении на сайте американских учебных заведений Coursicle.

Отмечается, что курс стартует весной этого года. 

Ранее действующий президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на восстановление хороших отношений с Россией. Глава Белого дома также отметил, что был гораздо жёстче с Россией, чем любой другой президент США, писал News.ru.


#сша #россия #кибербезопасность #вмешательствоввыборы
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