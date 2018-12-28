Старейший американский ветеран скончался

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Ричард Овертон (справа)

Ричард Овертон, самый старый в США ветеран Второй мировой войны, умер в возрасте 112 лет.

Родившись в 1906 году, он также был самым долгоживущим мужчиной в Соединённых Штатах Америки. В армию Овертон попал в сентябре 1940 года. В годы войны на службе в авиационном инженерном батальоне он побывал в Пёрл-Харборе, на Окинаве и Иводзиме, передаёт Fox News. Об этом периоде своей жизни мужчина вспоминать не любил.

Не так давно Ричард Овертон был госпитализирован. У него диагностировали пневмонию.

Большую часть своей жизни ветеран прожил в Техасе. Он до конца своих дней пил виски и курил сигары, пишет «Свободная пресса».

Ранее News.ru писал о том, что в Москве на улице Хованской появилась мемориальная доска летчику-космонавту дважды Герою Советского Союза Георгию Гречко. На открытии памятной доски присутствовали московские министры, коллеги и родственники космонавта, а также ветераны.