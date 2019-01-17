Старейшая таблица Менделеева оказалась в Шотландии

https://news.ru/storage/news/e7e23168e0b26bbcb4285ca1e9fea002/7655dbb2-db66-4a3a-8187-6ea27649f085_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

Периодическая таблица химических элементов, которая была найдена в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии, оказалась самой старой в мире. Обнаружил её совершенно случайно доктор Алан Айткен, когда прибирался на складе.

Таблица Менделеева лежала вместе с различным лабораторным оборудованием, которое долго не могли разобрать после переезда факультета химии.

Находку сделали ещё в 2014 году. Древность документа была очевидной, но лишь теперь международная группа экспертов определила его «возраст». Его датировали 1885 годом, сообщает Phys.org.

Помимо прочего, на таблице указано, что она была отпечатана в одной из венских типографий, которая, как выяснили историки, работала в период с 1875 по 1888 год. Ещё одна подпись указывает на автора литографии, который умер в 1890 году.

Помимо этого, в таблице есть химические элементы скандий и галлий, открытые в 1870 и 1875 годах. При этом германия, открытого в 1886 году, в ней ещё нет.

Периодический закон был сформулирован Дмитрием Менделеевым в 1869 году.

Ранее News.ru сообщал, что знаменитый учёный стал одним из лидеров народного голосования в конкурсе имён для российских аэропортов. В честь Менделеева хотели назвать свои аэропорты сразу шесть регионов России.