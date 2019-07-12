https://static.news.ru/photo/7aa8eb16-a4a5-11e9-82ec-fa163e074e61_1024.jpg Елизавета II Фото: Pool/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Королева Великобритании Елизавета II начинает день заказом одежды из гардеробной. Сама она туда не заходит, а наряд выбирает по каталогу.

Утром к ней приходит костюмер, приносит два комплекта одежды с кусочками прикреплённой к ним ткани, чтобы «королева могла вспомнить, шёлк это, хлопок или шерсть», сообщает газета Daily Express со ссылкой на бывшего дворецкого Пола Баррела.

Когда королеве надоедает какой-либо из нарядов, она отдаёт его камердинерам, костюмерам, которые могут распорядиться им по своему усмотрению.

Елизавете II сейчас 93 года. К её манере одеваться всегда приковано внимание СМИ, а особенно к её головным уборам. Британцы даже делают ставки в букмекерских конторах на то, в шляпке какого цвета предстанет королева на ежегодных скачках Royal Ascot.

Ранее News.ru писал о молодом злоумышленнике, который пытался пробраться в спальню королевы в Букингемском дворце. Его задержали полицейские через четыре минуты после обнаружения постороннего на территории. Пользователи Сети назвали поступок этого британца подражанием Майклу Фэгану, который пробрался в спальню королевы 37 лет назад.