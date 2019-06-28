Атака беспилотников на саудовский трубопровод, произошедшая в мае этого года, была организована союзниками Ирана с территории Ирака, а не йеменскими мятежниками.
По данным источников
При этом, по словам собеседника газеты, скорее всего, атаки были связаны с поддерживаемыми Тегераном ополченцами.
Союзники Ирана в регионе стараются открыть новый фронт в конфликте между Тегераном и Вашингтоном, — сказал источник.
14 мая министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил об атаке дронов на две насосные станции на трубопроводе, по которому нефть транспортируется с нефтяных месторождений на востоке королевства в портовый город Янбу на западе страны.
Ранее News.ru писал о том, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что он имеет полномочия для того, чтобы начать военные действия против Ирана без одобрения Конгресса. Так он прокомментировал в интервью изданию Hill заявления спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, утверждавшей, что для таких действий необходимо разрешение.