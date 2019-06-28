https://static.news.ru/photo/8a23bae8-99e3-11e9-816e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nord Steram 2/via Global Look Press

Атака беспилотников на саудовский трубопровод, произошедшая в мае этого года, была организована союзниками Ирана с территории Ирака, а не йеменскими мятежниками.

По данным источников The Wall Street Journal , нападение было осуществлено из южных районов Ирака.

При этом, по словам собеседника газеты, скорее всего, атаки были связаны с поддерживаемыми Тегераном ополченцами.

Союзники Ирана в регионе стараются открыть новый фронт в конфликте между Тегераном и Вашингтоном, — сказал источник.

14 мая министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил об атаке дронов на две насосные станции на трубопроводе, по которому нефть транспортируется с нефтяных месторождений на востоке королевства в портовый город Янбу на западе страны.

Ранее News.ru писал о том, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что он имеет полномочия для того, чтобы начать военные действия против Ирана без одобрения Конгресса. Так он прокомментировал в интервью изданию Hill заявления спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, утверждавшей, что для таких действий необходимо разрешение.