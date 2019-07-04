https://static.news.ru/photo/4a08904e-9e6d-11e9-92db-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Dai Tianfang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудники украинской спецслужбы поймали бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашённой ДНР Владимира Цемаха. По данным СБУ, он является одним из важнейших свидетелей по делу о крушении самолёта «Малайзийских авиалиний» над Донбассом.

Как сообщает « Росбалт », суд принял решение о его аресте. Цемах останется под стражей на 60 суток.

Следствие по делу о катастрофе MH17 продолжается. Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек — граждане 10 государств.

Ранее News.ru писал, что международная группа экспертов, занимающаяся расследованием причин катастрофы малайзийского Boeing MH17, назвала имена причастных к крушению лайнера. По данным следователей, это граждане России Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов и Леонид Харченко с Украины. Им заочно предъявлены обвинения в убийстве. Судебное заседание по этому делу пройдёт 9 марта 2020 года.