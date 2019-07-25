Белорусский дипломат, раненный в Анкаре, перенёс операцию. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Министр уточнил, что его могут перевести из палаты интенсивной терапии в обычную уже в четверг, 25 июля, сообщает
Ранее сообщалось, что имя пострадавшего дипломата — Александр Поганшев. Он получил четыре пулевых ранения и был госпитализирован в тяжёлом состоянии. В дипломата выстрелили, когда он гулял с сыном в парке Дикмен в Анкаре, писал News.ru.
По предварительным данным, на белорусского дипломата напал отставной военный, который после инцидента покончил с собой.