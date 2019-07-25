https://static.news.ru/photo/ce2c2376-ae86-11e9-8062-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Mert Macit/Xinhua/Global Look Press

Белорусский дипломат, раненный в Анкаре, перенёс операцию. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Министр уточнил, что его могут перевести из палаты интенсивной терапии в обычную уже в четверг, 25 июля, сообщает ТАСС . Как пояснил Чавушоглу, по предварительным данным, между дипломатом и нападавшим возникла ссора, которая спровоцировала вооружённое нападение.

Ранее сообщалось, что имя пострадавшего дипломата — Александр Поганшев. Он получил четыре пулевых ранения и был госпитализирован в тяжёлом состоянии. В дипломата выстрелили, когда он гулял с сыном в парке Дикмен в Анкаре, писал News.ru.

По предварительным данным, на белорусского дипломата напал отставной военный, который после инцидента покончил с собой.