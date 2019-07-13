Экс-президент Украины Пётр Порошенко несмотря на запрет двойного гражданства для украинцев имеет подданство сразу пяти стран.
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Собеседник издания уверяет, что политик в скором времени намеревается бежать в Британию под чужим именем и фамилией.
Ранее News.ru писал о том, что нахождение у власти генпрокурора Украины Юрия Луценко является главным препятствием для начала арестов окружения экс-президента страны Петра Порошенко. С таким мнением выступил бывший советник экс-главы Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов. По его словам, Луценко приходится Порошенко кумом, поэтому до смены генпрокурора не стоит ждать каких-либо событий, связанных с уголовным преследованием окружения экс-президента и его самого.