https://static.news.ru/photo/27494eb2-9c07-11e9-9374-fa163e074e61_1024.jpg Нино Катамадзе Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Грузинскую певицу Нино Катамадзе уличили в получении гонорара из российского бюджета, несмотря на её утверждения, что она никогда не участвовала в концертах за счёт государственных средств в России. Выяснилось, что в сентябре 2018 года она выступала в Самаре. Её концерт в честь Дня города обошёлся в круглую сумму.

Бесплатный для горожан концерт был оплачен городским учреждением «Агентство социально значимых культурных и спортивных мероприятий». Владельцем этой организации является администрация города Самары. Выступление артистки обошлось в 2,8 млн рублей. Отдельным траншем в 194 тыс. рублей был оформлен денежный перевод за услуги по обеспечению райдера певицы, отмечает RT .

Накануне грузинская певица объявила в соцсетях, что никогда не будет давать концерты в России, а президента Владимира Путина назвала своим врагом. Как писал News.ru, её заявление с осуждением встретили в российском обществе. Так, российская джазовая певица Ирина Отиева предложила прекратить обсуждение инцидента с Катамадзе, чтобы не пиарить грузинскую артистку.