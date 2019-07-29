https://static.news.ru/photo/fc136dfa-b28a-11e9-84f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/Global Look Press

Бывший президент Украины Пётр Порошенко вместе со своей семьёй отправился в Объединённые Арабские Эмираты и Германию. Чтобы покинуть страну, семье политика пришлось воспользоваться двумя самолётами.

Известно, что жена экс-президента Марина улетела из Киева ещё 23 июля, вместе с дочерьми и младшим сыном Михаилом она вылетела в Мюнхен. Сам Порошенко вместе со старшим сыном Алексеем вылетел на чартерном рейсе из Киева в Стамбул. Как сообщают « Известия », тем же бортом бывший глава государства затем вылетел из Стамбула в Дубай.

Ранее News.ru писал, что Порошенко, несмотря на запрет двойного гражданства для украинцев, имеет подданство сразу пяти стран. Экс-президент сделал себе несколько удостоверяющих документов на разные имена ещё в 1996 году.