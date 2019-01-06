Роберт Де Ниро вышел на ринг против «Рэмбо»

Известные американские актёры Сильвестр Сталлоне и Роберт Де Ниро провели небольшой боксёрский «поединок».
По словам «Рокки», cпарринг продолжился 11 секунд. Видео Слай разместил на своей официальной странице в Instagram.
«Пару лет назад показывал Роберту Де Ниро боксёрскую хореографию „разъярённый бык против итальянского жеребца“. На кого бы ты поставил?» — добавил Сталлоне.
Двукратный обладатель премии «Оскар» Роберт Де Ниро также сыграл роль знаменитого бойца, но уже реального, а не вымышленного — в фильме «Бешеный бык» он перевоплотился в легенду бокса Джейка Ламотту, за что и получил одну из статуэток.
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