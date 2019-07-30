https://static.news.ru/photo/f8d52116-b365-11e9-af18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алсу Менибаева/News.ru

Задержанные в Керченском проливе украинские моряки могут вернуться домой уже к октябрю. Об этом рассказал их адвокат Николай Полозов.

По его словам, моряков могут отпустить под поручительство уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой. Он добавил, что его подзащитные продолжат участвовать в судебных действиях после того, как вернутся домой. Письменные гарантии этого уже отправлены в Следственное управление ФСБ РФ, отмечают « Известия ».

22 моряков на бронированных артиллерийских катерах украинских ВМС «Бердянск» и «Никополь», а также на рейдовом буксире «Яны Капу» и двоих сотрудников СБУ российские пограничники задержали 25 ноября 2018 года. Они несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.

Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова объявила, что арестованные Россией моряки украинских Военно-морских сил вернутся домой в ближайшее время. По её словам, договорённость о возвращении 24 человек уже достигнута. Сейчас оформляются необходимые документы.