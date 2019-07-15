https://static.news.ru/photo/fc17dc16-a6f8-11e9-8eaa-fa163e074e61_1024.jpg Фото: policja.waw.pl

Журналистам стали известны подробности таинственного исчезновения 5-летнего россиянина в Польше. Выяснилось, что отец выкрал Давида у родной матери, а сам погиб при загадочных обстоятельствах. Мальчика не могут найти с 10 июля. Его по всей стране ищут полиция и волонтёры.

Усилия, которые мы прилагаем в поисках мальчика, экстраординарные. Кроме специально обученных собак мы задействуем дроны, — рассказала Life министр внутренних дел Польши Эльжбета Витек.

Мужчина забрал мальчика у бывшей жены в городе Гродзиск-Мазовецкий. Он написал женщине СМС, в котором предупредил, что она больше никогда не увидит сына. Позже тело мужчины обнаружили на железнодорожном переезде. По версии полиции, отец мальчика покончил с собой. По мнению психологов, мальчик мог сбежать от жестокого родителя. К поискам россиянина подключились полицейские, пожарные, военнослужащие, охотники и местные жители.

Ранее News.ru писал, что жительнице Ингушетии Макке Ганиевой предъявили обвинение в жестоком избиении малолетней племянницы. По данным следствия, с ноября 2018-го по 3 июля 2019 года Ганиева систематически избивала семилетнюю девочку ремнём и отрезком шланга. 4 июля малышка была доставлена в одну из больниц Назрани с множественными ушибами и травмами.