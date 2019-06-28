https://static.news.ru/photo/49588566-870a-11e9-8959-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Manuel Romano/Global Look Press

Журналисты британского телеканала BBC обнаружили третьего «отравителя» экс-агента ГРУ, британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте 2018 года.

По данным журналистов, генерал-майор ГРУ Денис Сергеев якобы был в Солсбери со 2 по 4 марта прошлого года. При этом россиянин прилетел в Лондон по паспорту, оформленному на имя Сергея Федотова.

Во время своего пребывания в Великобритании он якобы жил около вокзала Паддингтон и пользовался сим-картой без номера для идентификации мобильных телефонов (IMEI). Для общения он использовал популярные мессенджеры WhatsApp, Viber и Telegram.

Издание также выяснило, что Сергеев 30-40 минут разговаривал с двумя другими «отравителями» Александром Петровым и Русланом Бошировым на набережной Темзы.

66-летний Сергей Скрипаль, осуждённый в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были отравлены неизвестным веществом 4 марта в городе Солсбери. По данным британских спецслужб, это сделали представители ГРУ с помощью вещества «Новичок». В Москве все обвинения отрицают, называя их инсинуациями, так как ни одного доказательства причастности России британская сторона предоставить не смогла.

Ранее News.ru писал о том, что российский президент Владимир Путин дал оценку резонансной истории об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте прошлого года. По его словам, эта шпионская история «не стоит и пяти копеек».