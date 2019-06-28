Журналисты британского телеканала BBC обнаружили третьего «отравителя» экс-агента ГРУ, британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте 2018 года.
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Во время своего пребывания в Великобритании он якобы жил около вокзала Паддингтон и пользовался сим-картой без номера для идентификации мобильных телефонов (IMEI). Для общения он использовал популярные мессенджеры WhatsApp, Viber и Telegram.
Издание также выяснило, что Сергеев 30-40 минут разговаривал с двумя другими «отравителями» Александром Петровым и Русланом Бошировым на набережной Темзы.
66-летний Сергей Скрипаль, осуждённый в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были отравлены неизвестным веществом 4 марта в городе Солсбери. По данным британских спецслужб, это сделали представители ГРУ с помощью вещества «Новичок». В Москве все обвинения отрицают, называя их инсинуациями, так как ни одного доказательства причастности России британская сторона предоставить не смогла.
Ранее News.ru писал о том, что российский президент Владимир Путин дал оценку резонансной истории об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте прошлого года. По его словам, эта шпионская история «не стоит и пяти копеек».