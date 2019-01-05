Стали известны имена захваченных российских моряков

https://news.ru/storage/news/61cb6b4c88644f0274f3529b52aaf252/81dc9804-06b8-485d-a68c-09f394d08a99_850.jpg Ivan Romano/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Стали известны имена граждан РФ, захваченных пиратами возле берегов Бенина. В списке значатся шесть человек.

В их числе — капитан грузового судна MSC Mandу Андрей Иванов, старший помощник Андрей Свитин, третий помощник Александр Симонов, боцман Игорь Телешин, сварщик-флиттер Роман Иванов и повар Андроник Григорян, пишет ФАН.

Переговоры по вызволению россиян из плена ведёт владелец контейнеровоза. Ситуацию контролируют дипломаты МИД РФ. Инцидент произошёл второго января 2019 года. Вооружённые огнестрелом пираты проникли на борт.

Ранее News.ru сообщал о новых бесчинствах талибов в Афганистане. Боевики взяли в заложники 12 жителей провинции Фарах и ещё двоих убили.