https://static.news.ru/photo/781b4a78-b75c-11e9-acd4-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 7–8 августа посетит Турцию. Там запланированы его переговоры с главой страны Реджепом Эрдоганом и встреча с Константинопольским патриархом Варфоломеем.

В рамках визита в Анкаре запланированы переговоры главы государства с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встреча с представителями украинской и крымско-татарской общин, — говорится в сообщении пресс-служба главы украинского государства.

Ранее News.ru писал, что украинский лидер анонсировал планирующуюся встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом. По его словам, переговоры должны пройти в сентябре.