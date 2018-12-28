Названа причина задержания россиянки в Финляндии

https://news.ru/storage/news/a082ec8867b1cb5624780b997c311b88/733eb236-c8d1-46bd-aae3-f199d0c38df7_850.jpg Michael Nitzschke/imagebroker.com/Global Look Press

Консульский отдел при посольстве России в Финляндии назвал причину задержания в Хельсинки россиянки Миры Тэрада. Власти США, которые обратились в Интерпол, подозревают её в распространении наркотиков и отмывании денег.

Об этом сама задержанная рассказала консульскому сотруднику, который 17 декабря посетил её в тюрьме города Вантаа. Свою вину она полностью отрицает. По словам матери Тэрада, 2 января состоится повторное заседание суда, на котором её либо освободят, либо экстрадируют в США. Власти Финляндии уже затребовали у американской стороны доказательства обоснованности обвинений.

Задержанной предоставлен бесплатный адвокат, у неё также есть возможность звонить в посольство России и родственникам. По данным консульства, условия содержания россиянки соответствуют общеевропейским нормам, сообщает РИА Новости.

Как писал News.ru, 30-летнюю Миру Тэрада (до 2017 года — Оксана Вовк) задержали 15 декабря в аэропорту Хельсинки. Женщину поместили в изолятор временного содержания в городе Вантаа.