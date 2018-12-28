USD  68.8865 EUR  78.5237
GOLD1,275 $   Brent53.59 $ Bitcoin3,624.38 $
МОСКВА-9°C01:17
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Названа причина задержания россиянки в Финляндии

Michael Nitzschke/imagebroker.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Консульский отдел при посольстве России в Финляндии назвал причину задержания в Хельсинки россиянки Миры Тэрада. Власти США, которые обратились в Интерпол, подозревают её в распространении наркотиков и отмывании денег.

Об этом сама задержанная рассказала консульскому сотруднику, который 17 декабря посетил её в тюрьме города Вантаа. Свою вину она полностью отрицает. По словам матери Тэрада, 2 января состоится повторное заседание суда, на котором её либо освободят, либо экстрадируют в США. Власти Финляндии уже затребовали у американской стороны доказательства обоснованности обвинений.

Задержанной предоставлен бесплатный адвокат, у неё также есть возможность звонить в посольство России и родственникам. По данным консульства, условия содержания россиянки соответствуют общеевропейским нормам, сообщает РИА Новости.

Как писал News.ru, 30-летнюю Миру Тэрада (до 2017 года — Оксана Вовк) задержали 15 декабря в аэропорту Хельсинки. Женщину поместили в изолятор временного содержания в городе Вантаа.


#финляндия #ЗАДЕРЖАНИЕ #россиянка
самое читаемое
спорт
Кабаева дала совет Медведевой
шоу-бизнес
Башаров сломал нос очередной жене


Лента новостей
оружие 00:59
Итоги испытаний «Авангарда» шокировали США
общество 00:44
Путин смягчил ответственность за «лайки» и «репосты»
происшествия 00:27
Экс-резидента Comedy Club обокрали в Москве
общество 00:03
Путин запретил контактные зоопарки в ТЦ
политика 23:51
Мэр Среднеуральска уволился из-за конфликта с депутатами
Другие новости
в мире 23:40
Финансирование мечетей планируют контролировать в ФРГ
в мире 23:31
Россиянка задержана в Финляндии по запросу США
в мире 21:32
Lufthansa отрицает причастность к инциденту с самолётом Меркель
в мире 21:15
Депутат Рады назвал Украину самой бедной страной
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top