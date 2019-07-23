Оксана Воеводина и Мухаммад V Фото: instagram.com/rihanapetra

Адвокат экс-короля Малайзии Ко Тиен Хуа назвал причину расставания 49-летнего Мухаммада V со своей 26-летней женой, победительницей конкурса красоты «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной через восемь месяцев после свадьбы, которую супруги отметили в Barvikha Concert Hall в Москве.

По словам адвоката, Мухаммад V подозревает, что родившийся в мае этого года первенец Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра, не является его сыном.

Пока нет никакой точной информации о том, кто является биологическим отцом ребёнка, — сказал Ко Тиен Хуа порталу The Straits Times.

При этом он попросил с уважением отнестись к частной жизни Его Королевского Высочества и подчеркнул, что документы на развод были поданы ещё 22 июня, а официально брак расторгли 1 июля.

Сама Воеводина отвергла все обвинения в неверности супругу и предложила сдать тест ДНК, чтобы доказать, что именно экс-король Малайзии — отец её малыша.

Я горжусь кровью Малайзии, которая течёт в моем ребёнке, — написала модель на своей странице в Instagram.

По словам её близкой подруги Лилии Нестаевой, мальчик растёт копией своего высокопоставленного отца, поэтому в их родстве сомневаться не приходится.

Если бы Оксана когда-нибудь показала лицо ребёнка, ни у кого бы сомнений не возникло, потому что папа и сын — одно лицо, — заявила она в беседе с kp.ru.

Кроме того, комментируя заявление представителя Мухаммада V, Лилия выразила сожаление, что «Его Королевское, хоть и бывшее, Высочество выбрало такого болтливого и непрофессионального юриста». Она также потребовала от бывшего монарха публичных извинений перед Оксаной.

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Saya sedang menulis dan saya tidak dapat menahan air mata dari mengalir...dan saya rasa tidak perlu untuk menahannya, kerana ia adalah tangisan kegembiraan dan kesyukuran! Saya masih tidak percaya yang saya menerima bergitu banyak mesej yang baik daripada anda semua. Daripada seluruh pelusuk dunia! Dan sudah tentu saya mahu beritahu kepada semua rakyat Malaysia: anda semua berjiwa besar, kerana menerima dan menyokong saya - seorang wanita dari negara asing dan membesar dengan budaya berbeza. Saya sangat bangga darah Malaysia mengalir dalam anak saya dan saya akan lakukan apa sahaja untuk dia membesar selayaknya dengan kasih anda semua. Dalam hidup saya, saya terpaksa menghadapi pelbagai jenis kejahatan, tipu daya dan hasad dengki. Tetapi anda meyakinkan saya bahawa masih ada kebaikan di dunia ini. Kalaulah saya berpeluang, saya mahu memeluk anda semua dengan kegembiraan . Sokongan dan dorongan anda semua amat berharga bagi saya. Mesej masuk tidak henti-henti, saya akan terus berkongsi kisah hidup saya dengan ikhlas dan jujur. Semoga Allah memberkati anda semua, kawan-kawanku! P.S. Hari ini genap 2 bulan umur Leon. Terus membesar dan bahagia si cilik duniaku.

Публикация от Rihana Oksana Petra (@rihanapetra)

О свадьбе короля Малайзии Мухаммада V и победительницы конкурса «Мисс Москва — 2015» стало известно в ноябре 2018 года. Пара отметила торжество в концертном зале Barvikha Concert Hall в Москве. Ради своего высокопоставленного избранника российская модель приняла ислам, а монарх отрёкся от престола.

Ранее News.ru писал о том, что победительница конкурса красоты «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина подтвердила информацию о разводе с экс-королём Малайзии Мухаммадом V. Бывшая 26-летняя модель отказалась назвать причину, из-за которой разрушился её брак с 49-летним монархом, но призналась, что уже покинула Малайзию и находится в России.

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