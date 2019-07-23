https://static.news.ru/photo/57f320ba-ad8c-11e9-b207-fa163e074e61_1024.jpg Оксана Воеводина и Мухаммад V Фото: instagram.com/rihanapetra

Адвокат экс-короля Малайзии Ко Тиен Хуа назвал причину расставания 49-летнего Мухаммада V со своей 26-летней женой, победительницей конкурса красоты «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной через восемь месяцев после свадьбы, которую супруги отметили в Barvikha Concert Hall в Москве.

По словам адвоката, Мухаммад V подозревает, что родившийся в мае этого года первенец Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра, не является его сыном.

Пока нет никакой точной информации о том, кто является биологическим отцом ребёнка, — сказал Ко Тиен Хуа порталу The Straits Times.

При этом он попросил с уважением отнестись к частной жизни Его Королевского Высочества и подчеркнул, что документы на развод были поданы ещё 22 июня, а официально брак расторгли 1 июля.

Сама Воеводина отвергла все обвинения в неверности супругу и предложила сдать тест ДНК, чтобы доказать, что именно экс-король Малайзии — отец её малыша.

Я горжусь кровью Малайзии, которая течёт в моем ребёнке, — написала модель на своей странице в Instagram.

По словам её близкой подруги Лилии Нестаевой, мальчик растёт копией своего высокопоставленного отца, поэтому в их родстве сомневаться не приходится.

Если бы Оксана когда-нибудь показала лицо ребёнка, ни у кого бы сомнений не возникло, потому что папа и сын — одно лицо, — заявила она в беседе с kp.ru .

Кроме того, комментируя заявление представителя Мухаммада V, Лилия выразила сожаление, что «Его Королевское, хоть и бывшее, Высочество выбрало такого болтливого и непрофессионального юриста». Она также потребовала от бывшего монарха публичных извинений перед Оксаной.

О свадьбе короля Малайзии Мухаммада V и победительницы конкурса «Мисс Москва — 2015» стало известно в ноябре 2018 года. Пара отметила торжество в концертном зале Barvikha Concert Hall в Москве. Ради своего высокопоставленного избранника российская модель приняла ислам, а монарх отрёкся от престола.

Ранее News.ru писал о том, что победительница конкурса красоты «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина подтвердила информацию о разводе с экс-королём Малайзии Мухаммадом V. Бывшая 26-летняя модель отказалась назвать причину, из-за которой разрушился её брак с 49-летним монархом, но призналась, что уже покинула Малайзию и находится в России.