https://static.news.ru/photo/510595fa-9e67-11e9-8795-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Журналистам стали известны новые подробности побега жены дубайского шейха. Супруга влиятельного политика сбежала из-за тирании и жестокости мужа по отношению к своей дочери Латифе.

Как cообщает Daily Mail , на отчаянный шаг принцессу толкнула раскрывшаяся правда о её супруге. Хайя узнала обо всех издевательствах, которым подверглась дочь шейха. В 2018 году девушка сбежала от отца в США и пыталась начать новую жизнь. Однако спустя небольшое количество времени была поймана и отправлена в тюрьму. Всё это время шейх Мохаммед уверял Хайю, что Латифа стала жертвой обмана. Когда же вскрылась настоящая причина побега девушки, Хайя испугалась за себя и своих детей и решилась во что бы то ни стало покинуть страну.

Принцесса Хайя наконец узнала правду о том, что её муж сделал со своей дочерью, и боялась, что то же самое может случиться и с ней, — рассказали близкие женщины.

Хайя подала жалобу в Высокий суд Лондона. Её интересы в суде будет представлять Фиона Шаклтон, которая является постоянным адвокатом принцев Гарри и Уильяма.

Ранее News.ru писал, что принцесса Хайя якобы проживает в доме, расположенном неподалёку от Кенсингтонского дворца в Лондоне. Особняк она приобрела на свои личные средства в 2017 году. Сумма сделки составила £85 млн.