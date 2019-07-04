Журналистам стали известны новые подробности побега жены дубайского шейха. Супруга влиятельного политика сбежала из-за тирании и жестокости мужа по отношению к своей дочери Латифе.
Как cообщает
Принцесса Хайя наконец узнала правду о том, что её муж сделал со своей дочерью, и боялась, что то же самое может случиться и с ней, — рассказали близкие женщины.
Хайя подала жалобу в Высокий суд Лондона. Её интересы в суде будет представлять Фиона Шаклтон, которая является постоянным адвокатом принцев Гарри и Уильяма.
Ранее News.ru писал, что принцесса Хайя якобы проживает в доме, расположенном неподалёку от Кенсингтонского дворца в Лондоне. Особняк она приобрела на свои личные средства в 2017 году. Сумма сделки составила £85 млн.