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США заподозрили в передаче ракетных комплексов курдам

Sebastian Backhaus/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Американские военные передали сирийским курдам противотанковые комплексы Javelin и Tow и научили обращаться с ними. Это ставит под угрозу планируемую Турцией военную операцию у Манбиджа.

Предполагается, что ракетные комплексы спрятаны в окрестностях этого города. Вооружённые отряды курдской партии «Демократический союз» (PYD) и наёмники могут использовать их против турецких танков. Для того чтобы избежать атак, Анкара направила спецподразделения на поиск комплексов, сообщает издание Yeni Akit.

Ранее News.ru писал о том, что курды назвали «предательством и ударом кинжалом в спину» решение США вывести войска из Сирии. Кроме того, они обратились к Дамаску с просьбой защитить их от турецкого вторжения.


#сша #турция #курды #вооружения
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