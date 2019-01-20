США заподозрили в передаче ракетных комплексов курдам

https://news.ru/storage/news/1747830f70be814836c70823619b1d00/669fb233-74e1-42a3-b689-83f5a8c19c15_850.jpg Sebastian Backhaus/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американские военные передали сирийским курдам противотанковые комплексы Javelin и Tow и научили обращаться с ними. Это ставит под угрозу планируемую Турцией военную операцию у Манбиджа.

Предполагается, что ракетные комплексы спрятаны в окрестностях этого города. Вооружённые отряды курдской партии «Демократический союз» (PYD) и наёмники могут использовать их против турецких танков. Для того чтобы избежать атак, Анкара направила спецподразделения на поиск комплексов, сообщает издание Yeni Akit.

Ранее News.ru писал о том, что курды назвали «предательством и ударом кинжалом в спину» решение США вывести войска из Сирии. Кроме того, они обратились к Дамаску с просьбой защитить их от турецкого вторжения.