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США заподозрили Huawei в краже коммерческих тайн

Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Власти США ведут уголовное расследование против Huawei. Китайскую корпорацию заподозрили в похищении коммерческих секретов у деловых партнёров США.

Речь идёт в том числе о роботизированном устройстве Tappy, которое фирма T-Mobile US использовала для тестирования смартфонов. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что в ближайшее время компании могут предъявить обвинения в совершении уголовных преступлений. Официальные комментарии от Минюста США и Huawei изданию получить не удалось.

США в последние месяцы наращивают давление на Huawei в свете торговых споров между Вашингтоном и Пекином.

Ранее News.ru сообщал, что Соединённые Штаты требуют от немецкого телекоммуникационного холдинга Deutsche Telekom AG отказаться от оборудования китайской компании Huawei. Иначе Вашингтон запретит сделку по слиянию T-Mobile с американским конкурентом Sprint.


#сша #уголовноедело #huawei
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