США заподозрили Huawei в краже коммерческих тайн

Власти США ведут уголовное расследование против Huawei. Китайскую корпорацию заподозрили в похищении коммерческих секретов у деловых партнёров США.
Речь идёт в том числе о роботизированном устройстве Tappy, которое фирма T-Mobile US использовала для тестирования смартфонов. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что в ближайшее время компании могут предъявить обвинения в совершении уголовных преступлений. Официальные комментарии от Минюста США и Huawei изданию получить не удалось.
США в последние месяцы наращивают давление на Huawei в свете торговых споров между Вашингтоном и Пекином.
Ранее News.ru сообщал, что Соединённые Штаты требуют от немецкого телекоммуникационного холдинга Deutsche Telekom AG отказаться от оборудования китайской компании Huawei. Иначе Вашингтон запретит сделку по слиянию T-Mobile с американским конкурентом Sprint.