США заподозрили Huawei в краже коммерческих тайн

https://news.ru/storage/news/7c8535bc9dc8c619ed3c6ad3622ad956/2ea30d5c-5e9e-43d7-bc29-3e16c1ba1009_850.jpg Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти США ведут уголовное расследование против Huawei. Китайскую корпорацию заподозрили в похищении коммерческих секретов у деловых партнёров США.

Речь идёт в том числе о роботизированном устройстве Tappy, которое фирма T-Mobile US использовала для тестирования смартфонов. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что в ближайшее время компании могут предъявить обвинения в совершении уголовных преступлений. Официальные комментарии от Минюста США и Huawei изданию получить не удалось.

США в последние месяцы наращивают давление на Huawei в свете торговых споров между Вашингтоном и Пекином.

Ранее News.ru сообщал, что Соединённые Штаты требуют от немецкого телекоммуникационного холдинга Deutsche Telekom AG отказаться от оборудования китайской компании Huawei. Иначе Вашингтон запретит сделку по слиянию T-Mobile с американским конкурентом Sprint.