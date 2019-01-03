США заменят наёмниками своих военных в Афганистане

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Двукратное сокращение численности американских военнослужащих в Афганистане не окажет существенного влияния на ситуацию ни в этой стране, ни в регионе в целом. Такой шаг американцев не будет иметь значительных последствий с военно-политической точки зрения, считает директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар.

По его мнению, на смену профессиональным военным придут не менее обученные наёмники.

«В долгосрочной перспективе, и такая информация уже есть, США, с большой долей вероятности, выводимых из страны военнослужащих будут заменять сотрудниками частных военных компаний», — заявил специалист «Интерфаксу».

По оценке эксперта, сокращение численности войск имеет для США, в основном, внутриполитическую мотивацию. Это используют в качестве аргумента для укрепления позиций президента Дональда Трампа. Нессар предположил, что «не следует ожидать от американцев заявлений о полном выводе войск из Афганистана, тем более в короткие сроки». Это нанесло бы ощутимый ущерб репутации нынешней администрации Штатов и лично Трампу, уверен он.

Качественных изменений возможностей американской стороны в Афганистане не произойдёт.

«Парадокс в том, что американцы, сокращая численность своих войск, совсем не сокращают, а, возможно, даже и расширяют своё военное присутствие путём привлечения ЧВК, где работают бывшие военные, а также сотрудники, работавшие ранее в других силовых структурах», — подчеркнул он.

Ранее, как сообщал News.ru, в Соединённых Штатах заговорили о необходимости вдвое сократить военное присутствие в Афганистане. Предполагается вывести из страны около 7 тысяч военнослужащих. При этом США оставят там свои ударные группировки для атак по позициям талибов.