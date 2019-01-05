США задумались о сокращении военного присутствия в Сомали

https://news.ru/storage/news/1e29e9724388fc140ce7933ea7b70253/8bad05a2-ecd9-40c9-a536-a12c75f664b6_850.jpg Faisal Isse/Xinhua/Global Look Press

Вашингтон планирует сократить воинский контингент в Сомали и количество авиаударов, наносимых по боевикам радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб».

В Белом доме отмечают, что она по-прежнему остаётся угрозой для властей Сомали и соседних государств, но прямой опасности для США не представляет. Сокращение контингента в Африке иллюстрирует сдвиг военной стратегии Штатов в сторону сосредоточения внимания на традиционных противниках страны — России и Китае, сообщает NBC.

Пентагон пока не подтверждает планы по сокращению своего присутствия. По словам пресс-секретаря ведомства Кэндис Трэш, изменений, касающихся операций американских военных в этом государстве, пока нет.

Ранее News.ru писал об атаке боевиков «Аш-Шабаб» на религиозный центр в Сомали. Жертвами нападения стали 11 человек.