США задумались о сокращении военного присутствия в Сомали

Вашингтон планирует сократить воинский контингент в Сомали и количество авиаударов, наносимых по боевикам радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб».
В Белом доме отмечают, что она по-прежнему остаётся угрозой для властей Сомали и соседних государств, но прямой опасности для США не представляет. Сокращение контингента в Африке иллюстрирует сдвиг военной стратегии Штатов в сторону сосредоточения внимания на традиционных противниках страны — России и Китае, сообщает NBC.
Пентагон пока не подтверждает планы по сокращению своего присутствия. По словам пресс-секретаря ведомства Кэндис Трэш, изменений, касающихся операций американских военных в этом государстве, пока нет.
Ранее News.ru писал об атаке боевиков «Аш-Шабаб» на религиозный центр в Сомали. Жертвами нападения стали 11 человек.