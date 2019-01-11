США выясняют, как украинцы попали на инаугурацию Трампа

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Спецпрокурор по расследованию «вмешательства» России в президентские выборы в США Роберт Мюллер подозревает украинцев в сговоре с Россией. По его мнению, граждане Украины посещали инаугурацию Дональда Трампа с целью продвижения интересов Москвы.

По данным Мюллера, на торжественном мероприятии присутствовали не меньше дюжины украинских политиков. Часть из них даже выложили в социальных сетях фотографии на фоне Трампа. В списке гостей были нардепы Сергей Кивалов, Виталий Хомутынник, Борислав Береза, бывший депутат Андрей Артеменко, бизнесмен Павел Фукс.

Роберт Мюллер потребовал выяснить, как украинцы попали на инаугурацию, с кем они встречались во время своего пребывания и какие темы обсуждали. Федеральная прокуратура США уже опрашивает свидетелей, информирует ФАН.

Как сообщал News.ru, заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн, который курировал расследование предполагаемого вмешательства России в американские выборы, планирует уйти из Минюста. Решение принято на фоне предстоящего вступления в должность нового главы ведомства. Ожидается, что заявление об отставке будет подано в ближайшие две недели.