США выводят войска из Сирии

https://news.ru/storage/news/8af13fcf41b7b764f0f17cbdef6c2856/d36bcb3e-dd76-411f-8935-5a503a8a6e9c_850.jpg Andrew Craft/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» полковник американских сухопутных войск Шон Райан заявил о начале процедуры по выведению американских войск из Сирии.

«Возглавляемая США международная коалиция начала вывод войск из Сирии», — заявил Райан в интервью телеканалу CNN.

При этом полковник отказался уточнять детали операции. Райан подчеркнул, что о сроках, маршрутах и местоположении войск нельзя говорить из соображений безопасности, информирует ФАН.

Как сообщал News.ru, Турция планировала координировать вывод войск США из Сирии. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара не позволит выводом войск США предоставить террористическим организациям ту или иную возможность. Ранее Турция обратилась к Соединённым Штатам с запросом о передаче американских военных баз в Сирии или об их уничтожении.