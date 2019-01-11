США вывели из Сирии первую партию военной техники

https://news.ru/storage/news/48a15384afd7e4ac6d977d39dff95452/345e34c3-a51a-40a9-a7d2-f4d4a2e90c9c_850.jpg US Navy/Global Look Press

Соединённые Штаты Америки вывели из некоторых районов Сирии первую партию военной техники.

«Некоторое количество грузов уже вывезено», — передаёт сообщение источника телеканал CNN.

Однако не уточняется, какие именно грузы были вывезены и каким транспортом. По версии телеканала, вывод оборудования начат из северных районов Сирии.

Как ранее писал News.ru, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские военнослужащие всегда уходили из стран, где находились по приглашению властей. По его словам, в настоящее время в Ираке находятся пять тысяч военных, а раньше присутствовали 166 тысяч.