USD  67.0795 EUR  76.9066
GOLD1,293 $   Brent61.23 $ Bitcoin3,640.65 $
МОСКВА-11°C09:57
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

США вывели из Сирии первую партию военной техники

US Navy/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Соединённые Штаты Америки вывели из некоторых районов Сирии первую партию военной техники.

«Некоторое количество грузов уже вывезено», — передаёт сообщение источника телеканал CNN.

Однако не уточняется, какие именно грузы были вывезены и каким транспортом. По версии телеканала, вывод оборудования начат из северных районов Сирии.

Как ранее писал News.ru, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские военнослужащие всегда уходили из стран, где находились по приглашению властей. По его словам, в настоящее время в Ираке находятся пять тысяч военных, а раньше присутствовали 166 тысяч.


самое читаемое
политика
ЕР не одобрила законопроекты, повышающие дотацию
Госдума отказалась индексировать пенсии
оружие
Новый истребитель ПАК ДП превзойдёт МиГ-31

читайте также
в мире 17:42, 10 января 2019
Помпео: военные США всегда уходили из других стран
политика 08:55, 9 января 2019
Рябков: РФ и США проведут контакты по Сирии
в мире 08:36, 8 января 2019
Эрдоган: вывод войск США из Сирии должен быть спланирован
Лента новостей
экономика 09:50
Рубль остаётся самой недооценённой валютой мира
экономика 09:49
Россияне предпочитают вести свой бизнес
экономика 09:28
Нефтяные котировки незначительно снижаются
спорт 09:26
Чемпионат Европы по скелетону отменён
в мире 09:16
Против экс-главы Nissan выдвинуты новые обвинения
Другие новости
в мире 09:16
Против экс-главы Nissan выдвинуты новые обвинения
в мире 08:36
Люди заразились желудочным вирусом на лайнере США
в мире 08:31
Актриса Верна Блум умерла в США
в мире 07:39
Украинский миномёт «Молот» назвали «трубой с картошкой»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top