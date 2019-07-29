https://static.news.ru/photo/5d0b65f6-b22a-11e9-86e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Joint Staff/Global Look Press

США намерены вывести войска из Афганистана до выборов президента в 2020 году. О соответствующем решении Дональда Трампа сообщил госсекретарь Майкл Помпео.

Это указание, которое я получил от президента США. Он чётко выразил свою позицию. Положите конец бесконечным войнам. Выведите войска. Сократите контингент, — сказал он, выступая в Экономическом клубе Вашингтона.

США проводят антитеррористическую операцию в Афганистане с 2001 года. В декабре 2018 года глава Белого дома поручил подготовить план, согласно которому американские военные должны покинуть страну в течение 8–12 месяцев. Однако позже он отказался от этой идеи, заявив, что американские военные покинут страну только при достижении мирных договорённостей, писал News.ru.