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Вашингтон выступал и продолжит выступать однозначно против возвращения делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Об этом заявил журналистам временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.

Накануне ПАСЕ большинством голосов европейских делегатов приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии. Что, в свою очередь, позволило РФ впервые с 2016 года подать заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.

Наша позиция заключается в том, что ни Евросоюз, ни Совет Европы не должны принимать делегации россиян, находящихся в санкционном перечне как ЕС, так и США, — цитирует Тейлора агентство УНН.

Ранее Украина так негативно впечатлилась от возвращения России в ПАСЕ, что на уровне МИД страны было принято решение немедленно отозвать посла страны в Совете Европы, писал News.ru.