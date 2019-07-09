США ввели санкции против трех сторонников «Хезболлы»
Мария Гуторова
21:25, 09 июля 2019
https://static.news.ru/photo/6ed3c984-a278-11e9-a763-fa163e074e61_1024.jpgФото: Oliver Contreras/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Министерство финансов Соединённых штатов Америки включило в санкционный список двух депутатов ливанского парламента Амина Шерри и Мухаммеда Хасане Рааде, а также сотрудника службы безопасности Ливана Вафике Сафе, поддерживающие радикальное движение «Хезболла».
В документе министерства, размещённом на официальном сайте ведомства, отмечается, что группировка «Хезболла» использует членов ливанского парламента только для «манипулирования государственными институтами».
Для поддержания финансовых интересов и для поддержания злонамеренной деятельности Ирана, — говорится на сайте Минфина.
США считают шиитскую организацию «Хезболла» террористической и обвиняют Иран в ее финансировании.
Ранее суд Бахрейна вернул гражданство 92 осуждённымпо делу о «Хезболле», отменив тем самым частично приговор предыдущей инстанции. Всего по делу проходили 138 человек. Их приговорили к длительным тюремным срокам и штрафам. Согласно выводам следствия, осуждённые сформировали в стране террористическую ячейку, которая выполняла приказы офицеров Корпуса Стражей Исламской революции Ирана, чтобы совершать преступные действия на территории королевства в координации с группировками в Иране и в других странах, писал News.ru.