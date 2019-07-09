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На Украине на смену так и не состоявшемуся телемосту с Россией может прийти другой. Изменить географию телемоста предложил лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

Политик намерен организовать и провести телемост между Киевом и неподконтрольными Украине территориями Донецкой и Луганской областей. Вместе со своими коллегами по оппозиционному движению готов помочь в организации такого телемоста, —...