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Президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию с президентом Монголии, записав того в чемпионы по сумо. На самом деле Халтмаагийн Баттулга занимался самбо, а в 1983 году завоевал титул чемпиона мира по этому виду спорта.

Трамп желал сделать монгольскому лидеру приятное, но его подвела неосведомлённость в спортивных достижениях собеседника. Монголы — замечательные бойцы. Они прекрасные борцы, чемпионы. С нами сегодня — великий чемпион сумо, —...