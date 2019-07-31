https://static.news.ru/photo/94b14178-b3d9-11e9-b28d-fa163e074e61_660.jpgФото: Ameer Al Mohammedaw/dpa
США внесли в список лиц, подпадающих под санкции, главу иранского МИД Мохаммада Джавада Зарифа.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США приняло сегодня меры против министра иностранных дел иранского режима Мохаммеда Джавада Зарифа в соответствии с Постановлением правительства США № 13876, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Уточняется, что таким образом Соединённые Штаты посылают «чёткий сигнал иранскому режиму о том, что его недавнее поведение совершенно неприемлемо».
Как писал News.ru ранее, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал президента США Дональда Трампа отказаться от ложной истории и бесконечной жажды войны так называемой Группы-Б. По словам дипломата, политика Вашингтона на Ближнем Востоке является самым крупным американским провалом со времён войны во Вьетнаме.