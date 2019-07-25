https://static.news.ru/photo/1dfa6522-aefd-11e9-990b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: CACorrections/flickr.com

Министерство юстиции США заявило о решении казнить пятерых заключённых, которых суд приговорил к высшей мере наказания за убийства.

Генеральный прокурор США Уильям Барр дал соответствующее указание Федеральному бюро тюрем, пояснив, что приняты необходимые поправки к федеральному протоколу о приведении в исполнение наказаний. Первая казнь планируется 9 декабря 2019 года. Последний раз «федеральная» казнь состоялась в 2003 году. С тех пор не удавалось согласовать правила смертельных инъекций.

Ранее Великобритания осудила Белоруссию за смертную казнь, отметив, что отказ от такого наказания требует политической воли. Есть только 23 страны в мире, которые применяют эту меру наказания. Белоруссия является единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь, писал News.ru.