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Военные США разорвали флаг Литвы в Каунасе

CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Литовские спецслужбы на протяжении нескольких месяцев скрывали от общественности возмутительный инцидент, который произошёл с американскими военными в городе Каунас. Солдаты надругались над флагом страны.

Американцы сняли флаг прямо со здания городской прокуратуры, после чего разорвали его. Правоохранительные органы Литвы обсудили ситуацию с Министерством обороны страны и командованием войск США. В итоге было решено замять инцидент, сообщает «Газета.Ru».

Ранее News.ru писал, что вандалы разгромили мемориал, установленный в честь героев «небесной сотни», в Хмельницкой области Украины. Инцидент произошёл в ночь с 7 на 8 декабря.


#литва #сша #военные #флаг
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