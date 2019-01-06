Военные США разорвали флаг Литвы в Каунасе

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Литовские спецслужбы на протяжении нескольких месяцев скрывали от общественности возмутительный инцидент, который произошёл с американскими военными в городе Каунас. Солдаты надругались над флагом страны.

Американцы сняли флаг прямо со здания городской прокуратуры, после чего разорвали его. Правоохранительные органы Литвы обсудили ситуацию с Министерством обороны страны и командованием войск США. В итоге было решено замять инцидент, сообщает «Газета.Ru».

Ранее News.ru писал, что вандалы разгромили мемориал, установленный в честь героев «небесной сотни», в Хмельницкой области Украины. Инцидент произошёл в ночь с 7 на 8 декабря.