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США вновь советуют Ирану свернуть ракетную программу

Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Соединённые Штаты вновь требуют от Ирана прекратить запуски баллистических ракет. Американская сторона отмечает, что так Тегеран «демонстрирует нарушение резолюции Совета безопасности ООН».

Соответствующее заявление разместил на своём сайте Госдеп.

«Такие действия ещё раз продемонстрировали бы нарушение Ираном резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, которая призывает иранский режим не предпринимать никаких действий, связанных с баллистическими ракетами, способными доставлять ядерное оружие», — говорится в сообщении.

Как писал News.ru, государственный секретарь Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что американцы продолжат борьбу с ИГ (запрещённая в России организация) и Ираном. Он сказал об этом премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху в Бразилии.


#сша #иран #ракеты
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