США вмешались в выборы в Мадагаскаре

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После осенних выборов президента Мадагаскара 2018 года в стране начались массовые протесты. Одновременно с которыми в стране начали появляться англоговорящие туристы.

После победы кандидата от оппозиции Андри Раджоелина, экс-глава государства Марк Раваломанана заявил, что выборы прошли нечестно и стал призывать жителей к беспорядкам.

Задолго до выборов представители Европейского Союза и Соединённых Штатов посещали посольство США в Антананариву. Раваломанана приезжал в дипведомство даже в нерабочее время, пишет ФАН.

Агентство выяснило, что как минимум два кандидата также были связаны с Америкой. Ими оказались Расоловоаханги Розалина Эмма и Нарисон Стэфан, распространявшие среди жителей Мадагаскара идею создания военных баз США.

Также, по информации ФАН, ключевой фигурой стал бывший военный ВС США Абрахам Джеймс, являющийся главой некоммерческой организации «Миссия продолжается». Организация занимается поддержкой ветеранов и доказывает правомерность действий американских военнослужащих в других странах.

Агентство утверждает, что сотрудники «Миссия продолжается» под видом туристов были переброшены в Мадагаскар.

Как ранее писал News.ru, массовые протесты пятый день продолжаются на Мадагаскаре после президентских выборов, на которых победил кандидат от оппозиции Андри Раджоелина. Сторонники экс-главы островного государства Марка Раваломананы отказались мириться с поражением, заявив, что оппозиционер победил нечестно. От Раваломананы в Конституционный суд страны была подана жалоба на массовые фальсификации.