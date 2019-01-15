США могут признать спикера парламента главой Венесуэлы

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Хуан Гуаидо

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность официального признания оппозиционного политика Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы. В настоящее время он занимает пост спикера венесуэльского парламента.

По словам представителя Совета национальной безопасности при Белом доме Гарретта Маркиса, Вашингтон выразил свою поддержку политику, который мужественно объявил о своих полномочиях прибегнуть к статье 233 Конституции страны и призвал к свободным и честным выборам.

По некоторым данным, американский лидер может признать Гуаидо главой страны вместо Николаса Мадуро, легитимность которого Штаты не признают, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что представители правоохранительных органов Венесуэлы задержали оппозиционера вблизи города Ла-Гуайра, когда он направлялся на политический митинг. 11 января он заявил, что конституция позволяет ему исполнять полномочия главы государства, а военные его в этом поддерживают.