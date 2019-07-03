https://static.news.ru/photo/2809f546-9dd7-11e9-a281-fa163e074e61_1024.jpg Фото: US Navy/Global Look Press

Военно-воздушные силы США модернизируют спутниковую связь в Арктике. С этой целью заключён контракт на $82 млн с компанией Northrop Grumman.

Подрядчику, в частности, предстоит модернизировать сегмент контроля и планирования (CAPS), связать в единую сеть два существующих полярных спутника и два спутника, которые ещё предстоит запустить. Об этом говорится в сообщении Northrop Grumman .

В компании уточнили, что CAPS — спутниковая система связи следующего поколения, которая дополнит высокочастотную систему связи в полярном регионе, работающую сегодня.

Ранее News.ru сообщал, что Соединённые Штаты планируют построить порт в Арктике, чтобы заявить России о своих интересах в регионе. Недовольство Вашингтона вызвало укрепление влияния Москвы. Отмечается, что стратегическое положение Арктики, большие залежи полезных ископаемых и удобный судоходный путь делают регион привлекательным для многих стран.