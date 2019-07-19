https://static.news.ru/photo/7ddfcab2-ab43-11e9-ab2c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Фото: Ian Dudley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Минобороны США трактует новую военную доктрину России как вызов своей ядерной концепции сдерживания. Об этом заявил замглавы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд.

Утверждение прозвучало на ежегодном форуме по безопасности , который проходит в городе Аспен в Колорадо. Руд заявил, что Россия наращивает тактическое ядерное вооружение, в то время, как США его «не производит в течение десятилетий». По словам замглавы Пентагона, Штаты всего лишь «модернизируют средства ядерного сдерживания», так как они должны быть «основополагающими и боеспособными».

Мы также изучаем, на каком участке создаются помехи и брошен вызов этой системе сдерживания, — добавил Руд.

Вызов этот, уверен представитель американского Минобороны, исходит от российской доктрины, из которой Пентагон делает вывод о возможности применения РФ «небольших ядерных вооружений против США и их союзников без опаски столкнуться с адекватным ответом».

Из этого Пентагон делает вывод о необходимости модернизации ядерного оружия. В качестве аргумента Руд привёл «нарушение Россией ДРСМД».

Мы обеспокоены будущим и взаимодействуем с остальными сторонами с целью убедить китайцев и россиян в том, что их подходы не стабилизируют ситуацию и не приведут к желаемой ими системе безопасности, — пояснил представитель силового ведомства.

Ранее News.ru сообщал, что Северо-Атлантический альянс не намерен размещать на территории Европейского континента какие-либо новые ядерные ракеты наземного базирования. Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, для этого нет острой необходимости, несмотря на то, что отношения между Россией и военным блоком сейчас далеки от мало-мальски приемлемого диалога.