США уничтожили захваченную террористами мечеть в Сирии

Возглавляемая США коалиция в Сирии уничтожила мечеть, в которой находился командный пункт террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ).
Отмечается, что при ударе были ликвидированы несколько боевиков.
Террористы во время вооружённых конфликтов часто используют обладающие особым статусом здания, например, мечети, больницы, а также объекты культурного наследия, сообщает РИА Новости.
В начале января официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» полковник американских сухопутных войск Шон Райан заявил о начале процедуры по выведению американских войск из Сирии.
Ранее News.ru писал о том, что президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара сможет окончательно ликвидировать ИГ (запрещена в России) в Сирии, но не без помощи США.