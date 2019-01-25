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США уничтожили захваченную террористами мечеть в Сирии

Ammar Safarjalani/Xinhua /Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Возглавляемая США коалиция в Сирии уничтожила мечеть, в которой находился командный пункт террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ).

Отмечается, что при ударе были ликвидированы несколько боевиков.

Террористы во время вооружённых конфликтов часто используют обладающие особым статусом здания, например, мечети, больницы, а также объекты культурного наследия, сообщает РИА Новости.

В начале января официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» полковник американских сухопутных войск Шон Райан заявил о начале процедуры по выведению американских войск из Сирии.

Ранее News.ru писал о том, что президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара сможет окончательно ликвидировать ИГ (запрещена в России) в Сирии, но не без помощи США.


#сша #сирия #террористы
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