США уничтожили захваченную террористами мечеть в Сирии

https://news.ru/storage/news/d5f21e40b29162aa18a01e556a55ea9d/412552c0-a0d4-43dc-8be3-1e3faea5ec37_850.jpg Ammar Safarjalani/Xinhua /Global Look Press

Возглавляемая США коалиция в Сирии уничтожила мечеть, в которой находился командный пункт террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ).

Отмечается, что при ударе были ликвидированы несколько боевиков.

Террористы во время вооружённых конфликтов часто используют обладающие особым статусом здания, например, мечети, больницы, а также объекты культурного наследия, сообщает РИА Новости.

В начале января официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» полковник американских сухопутных войск Шон Райан заявил о начале процедуры по выведению американских войск из Сирии.

Ранее News.ru писал о том, что президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара сможет окончательно ликвидировать ИГ (запрещена в России) в Сирии, но не без помощи США.