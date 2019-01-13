США требуют от КСА наказать виновных в убийстве Хашогги

https://news.ru/storage/news/85b54f21825ef4768bed5d797616e124/23515bda-3de4-4494-a240-ed25f9f0f40a_850.jpg Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты не перестанут требовать от наследного принца Саудовской Аравии привлечь к ответственности всех виновных в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

«Мы продолжим наш диалог с саудовским наследным принцем по вопросу убийства Хашогги, чтобы привлечь к ответственности всех виновных», — сказал Помпео на пресс-конференции в рамках турне по арабским странам.

Ранее News.ru писал, что Соединённые Штаты будут настаивать на том, чтобы все причастные к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги понесли заслуженное наказание. Джамаль Хашогги был известен резкой критикой в адрес властей Саудовской Аравии. Он пропал 2 октября в здании генконсульства страны в Стамбуле, куда пришёл оформлять документы. Впоследствии выяснилось, что журналист был убит.