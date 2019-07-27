Вашингтон требует от россиянина Александра Винника возмещения в $100 млн за предполагаемое нарушение американских законов. Об этом говорится в исковом заявлении.
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По утверждению следственных органов биржа нарушала американский закон о банковской тайне.
Винник находится под арестом с 25 июля 2017 года. Россиянина арестовали во время отдыха в греческом городе Салоники. Винник до сих пор находится в тюрьме в Греции.
Ранее стало известно, что срок ареста Александра Винника продлён до 25 января 2020 года, писал News.ru.