https://static.news.ru/photo/5d30618e-b028-11e9-af5a-fa163e074e61_1024.jpg Александр Винник Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вашингтон требует от россиянина Александра Винника возмещения в $100 млн за предполагаемое нарушение американских законов. Об этом говорится в исковом заявлении.

Как сообщает РИА Новости , иск подан против Винника лично и онлайн-биржи BTC-e, которая предположительно принадлежала ему. Платформа занималась анонимной торговлей биткоином и другими криптовалютами.

По утверждению следственных органов биржа нарушала американский закон о банковской тайне.

Винник находится под арестом с 25 июля 2017 года. Россиянина арестовали во время отдыха в греческом городе Салоники. Винник до сих пор находится в тюрьме в Греции.

Ранее стало известно, что срок ареста Александра Винника продлён до 25 января 2020 года, писал News.ru.