США требуют компенсацию от КНДР за смерть студента

Федеральный суд Соединённых Штатов Америки обязал КНДР выплатить семье погибшего американского студента $500 млн.
22-летний Отто Вомбиер в КНДР находился под арестом 17 месяцев.
В связи с плохим состоянием здоровья Вомбиера передали США 13 июня 2017 года. После этого американские врачи диагностировали тяжёлое поражение отделов мозга и его необратимое отмирание. Через некоторое время молодой человек скончался.
Иск подали родители студента. Они указали, что «Северная Корея, которая является режимом-изгоем, взяла Отто в заложники, исходя из своих неправомерных целей, подвергла жёстким пыткам и убила его», писал News.ru.