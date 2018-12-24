США требуют компенсацию от КНДР за смерть студента

https://news.ru/storage/news/cc030dfd672998fb3b703ef9bbaa9c96/3dd2fd55-4b9e-421a-bbf1-c8d0033aff3b_850.jpg Richard B. Levine/imago stock&people/Global Look Press

Федеральный суд Соединённых Штатов Америки обязал КНДР выплатить семье погибшего американского студента $500 млн.

22-летний Отто Вомбиер в КНДР находился под арестом 17 месяцев.

В связи с плохим состоянием здоровья Вомбиера передали США 13 июня 2017 года. После этого американские врачи диагностировали тяжёлое поражение отделов мозга и его необратимое отмирание. Через некоторое время молодой человек скончался.

Иск подали родители студента. Они указали, что «Северная Корея, которая является режимом-изгоем, взяла Отто в заложники, исходя из своих неправомерных целей, подвергла жёстким пыткам и убила его», писал News.ru.