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США требуют компенсацию от КНДР за смерть студента

Richard B. Levine/imago stock&people/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Федеральный суд Соединённых Штатов Америки обязал КНДР выплатить семье погибшего американского студента $500 млн. 

22-летний Отто Вомбиер в КНДР находился под арестом 17 месяцев. 

В связи с плохим состоянием здоровья Вомбиера передали США 13 июня 2017 года. После этого американские врачи диагностировали тяжёлое поражение отделов мозга и его необратимое отмирание. Через некоторое время молодой человек скончался.

Иск подали родители студента. Они указали, что «Северная Корея, которая является режимом-изгоем, взяла Отто в заложники, исходя из своих неправомерных целей, подвергла жёстким пыткам и убила его», писал News.ru.


#суд #кндр #сша
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