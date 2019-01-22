США спровоцировали РФ нарушить ДРСМД

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Михаил Горбачёв и Рональд Рейган подписывают ДРСМД

Соединённые Штаты подтолкнули Россию к нарушению Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом пишет журнал The Nation.

В статье издание подвергает критике материал The New York Times, в котором автор возлагает вину за прекращение договора на Москву, пишет URA.RU.

«Американские эксперты и военные, и особенно журналисты The New York Times должны задаться вопросом, не могли ли США сделать что-то такое, что спровоцировало Россию на ответные действия», — говорится в тексте.

Как ранее писал News.ru, американские и российские власти должны продолжить переговоры по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), чтобы сохранить это соглашение, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.