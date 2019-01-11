США шантажируют Совбез выходом из ООН

Законопроект о выходе США из ООН внесён в конгресс страны. Документ подготовил зампред комитета палаты представителей по внутренней безопасности Майк Роджерс. Он уже выступал с аналогичной инициативой в 2017 году, однако законопроект не получил одобрение комитета палаты представителей США по иностранным делам.
Одной из важнейших целей Роджерса в рамках его работы в 116-м созыве конгресса является повторное введение проекта закона в конгресс, говорится на сайте политика.
«Организация Объединённых Наций — это катастрофа. Наша страна покрывает более 20% её годового бюджета. ООН продолжает нападки на нашего ближайшего союзника — Израиль — и на такие американские идеалы, как Вторая поправка (гарантия прав граждан США на хранение и ношение оружия. — News.ru)», — заявил Роджерс.
На данный момент документ находится на первой стадии законодательного процесса. Сначала его обсудят в профильном комитете, а после могут отправить на рассмотрение всей палаты представителей и сената.
В рамках внесённого на рассмотрение в 2017 году законопроекта предлагалось аннулировать членство Штатов во всех структурах, которые имеют отношение к всемирной организации, а также не производить им выплат. В частности, в случае одобрения документа, Штаты должны были бы выйти из Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Кроме того, по замыслу конгрессмена, предполагалось прекратить участие страны в миротворческих операциях ООН.
«Не разрешается выделять средства для любых вкладов со стороны Соединённых Штатов в любые военные или миротворческие операции или силы ООН», — говорилось в тексте документа.
Проект также подразумевал разрыв Вашингтоном соглашения о размещении в Нью-Йорке штаб-квартиры ООН, введение запрета для организации на использование американских государственных объектов и лишение всех её сотрудников дипломатического иммунитета на территории Штатов.
США прибегли к шантажу
Американский лидер Дональд Трамп неоднократно выступал с критикой в отношении ООН. В частности, он заявлял, что организация «не реализовала свой потенциал из-за бюрократизма и неумелого управления».
«Трамп внёс свой вклад в усмирение продолжающихся нападок ООН на американский суверенитет — пришло время нам сделать ещё больше в этом направлении», — подчеркнул конгрессмен Роджерс.
Несмотря на продолжающиеся разговоры о выходе США из ООН, такой исход событий маловероятен, считает доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.
Постоянный представитель США при ООН Джонатан Коэн
Постоянный представитель США при ООН Джонатан Коэн
«Своим выходом из ООН и отказом платить США будут шантажировать Совет Безопасности ООН и его постоянных членов. Это инструмент политического влияния в случае, если Совбез негативно отнесётся к продвигаемым Америкой резолюциям», — цитирует его RT.
Аналогичной позиции придерживается политолог Михаил Синельников-Оришак, который считает, что шансы на реализацию проекта Роджерса малы.
«ООН является единственной в своём роде легитимной структурой в глазах планеты. Покидать её сейчас для США нецелесообразно», — объяснил эксперт.
Свои интересы превыше всего
Во время правления Трампа Вашингтон уже разорвал ряд международных соглашений. Так, в конце прошлого года Штаты вышли из ЮНЕСКО. Решение было принято в связи с «антиизраильской предвзятостью» организации и необходимостью проведения в ней реформ, заявили в Госдепартаменте США. При этом Вашингтон сохранил статус наблюдателя при ЮНЕСКО.
Долг Вашингтона по взносам в организацию превышает $600 млн, рассказал постпред РФ при ЮНЕСКО Александр Кузнецов. По его словам, выход страны наносит ущерб гуманитарному сотрудничеству, но это не помешает организации в решении поставленных перед ней задач.
Минувший год также ознаменовался выходом Вашингтона из Совета ООН по правам человека. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников считает, что США пытаются демонтировать сложившийся в 20-ом веке миропорядок, ключевую роль в котором выполняли международные организации. Администрация американского лидера возвращается к идеологии национальных государств, не принимая при этом во внимание интересы других международных игроков.
«Соединённые Штаты ставят превыше всего собственные интересы, не обращая внимания на уставы организаций и подписанные соглашения. Вашингтон предпочитает легко из них выходить и искать новые форматы сотрудничества», — пояснил Солонников.
Политолог Андрей Манойло, в свою очередь, отметил, что Трамп пытается ограничить траты страны на международные организации, так как не видит смысла в финансировании не приносящих прибыль глобальных проектов.