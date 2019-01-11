США шантажируют Совбез выходом из ООН

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Заседание Совбеза ООН

Трамп стремится ограничить траты на международные организации

Законопроект о выходе США из ООН внесён в конгресс страны. Документ подготовил зампред комитета палаты представителей по внутренней безопасности Майк Роджерс. Он уже выступал с аналогичной инициативой в 2017 году, однако законопроект не получил одобрение комитета палаты представителей США по иностранным делам.

Одной из важнейших целей Роджерса в рамках его работы в 116-м созыве конгресса является повторное введение проекта закона в конгресс, говорится на сайте политика.

«Организация Объединённых Наций — это катастрофа. Наша страна покрывает более 20% её годового бюджета. ООН продолжает нападки на нашего ближайшего союзника — Израиль — и на такие американские идеалы, как Вторая поправка (гарантия прав граждан США на хранение и ношение оружия. — News.ru)», — заявил Роджерс.

На данный момент документ находится на первой стадии законодательного процесса. Сначала его обсудят в профильном комитете, а после могут отправить на рассмотрение всей палаты представителей и сената.

В рамках внесённого на рассмотрение в 2017 году законопроекта предлагалось аннулировать членство Штатов во всех структурах, которые имеют отношение к всемирной организации, а также не производить им выплат. В частности, в случае одобрения документа, Штаты должны были бы выйти из Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Кроме того, по замыслу конгрессмена, предполагалось прекратить участие страны в миротворческих операциях ООН.

«Не разрешается выделять средства для любых вкладов со стороны Соединённых Штатов в любые военные или миротворческие операции или силы ООН», — говорилось в тексте документа.

Проект также подразумевал разрыв Вашингтоном соглашения о размещении в Нью-Йорке штаб-квартиры ООН, введение запрета для организации на использование американских государственных объектов и лишение всех её сотрудников дипломатического иммунитета на территории Штатов.

США прибегли к шантажу

Американский лидер Дональд Трамп неоднократно выступал с критикой в отношении ООН. В частности, он заявлял, что организация «не реализовала свой потенциал из-за бюрократизма и неумелого управления».

«Трамп внёс свой вклад в усмирение продолжающихся нападок ООН на американский суверенитет — пришло время нам сделать ещё больше в этом направлении», — подчеркнул конгрессмен Роджерс.

Несмотря на продолжающиеся разговоры о выходе США из ООН, такой исход событий маловероятен, считает доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.

Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Постоянный представитель США при ООН Джонатан Коэн

«Своим выходом из ООН и отказом платить США будут шантажировать Совет Безопасности ООН и его постоянных членов. Это инструмент политического влияния в случае, если Совбез негативно отнесётся к продвигаемым Америкой резолюциям», — цитирует его RT.

Аналогичной позиции придерживается политолог Михаил Синельников-Оришак, который считает, что шансы на реализацию проекта Роджерса малы.

«ООН является единственной в своём роде легитимной структурой в глазах планеты. Покидать её сейчас для США нецелесообразно», — объяснил эксперт.

Свои интересы превыше всего

Во время правления Трампа Вашингтон уже разорвал ряд международных соглашений. Так, в конце прошлого года Штаты вышли из ЮНЕСКО. Решение было принято в связи с «антиизраильской предвзятостью» организации и необходимостью проведения в ней реформ, заявили в Госдепартаменте США. При этом Вашингтон сохранил статус наблюдателя при ЮНЕСКО.

Долг Вашингтона по взносам в организацию превышает $600 млн, рассказал постпред РФ при ЮНЕСКО Александр Кузнецов. По его словам, выход страны наносит ущерб гуманитарному сотрудничеству, но это не помешает организации в решении поставленных перед ней задач.

Минувший год также ознаменовался выходом Вашингтона из Совета ООН по правам человека. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников считает, что США пытаются демонтировать сложившийся в 20-ом веке миропорядок, ключевую роль в котором выполняли международные организации. Администрация американского лидера возвращается к идеологии национальных государств, не принимая при этом во внимание интересы других международных игроков.

«Соединённые Штаты ставят превыше всего собственные интересы, не обращая внимания на уставы организаций и подписанные соглашения. Вашингтон предпочитает легко из них выходить и искать новые форматы сотрудничества», — пояснил Солонников.

Политолог Андрей Манойло, в свою очередь, отметил, что Трамп пытается ограничить траты страны на международные организации, так как не видит смысла в финансировании не приносящих прибыль глобальных проектов.