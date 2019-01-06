Болтон назвал условия для полного вывода войск США из САР

https://news.ru/storage/news/5481ee6c2dcebcae96bc502f2eaceab0/af537b19-4557-4589-9b55-bfe187c411b8_850.jpg Ting Shen/Xinhua/Global Look Press

Джон Болтон

Вывод американских войск из Сирии зависит от уничтожения террористов ИГ (запрещена в РФ) и способности Турции обеспечить безопасность сирийских курдов, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. При этом политик отметил, что Анкара должна согласовывать действия с Вашингтоном.

Болтон напомнил о заявлении Дональда Трампа о том, что Штаты не позволят Турецкой Республике убивать курдов.

Советник также отметил, что никакого расписания вывода нет — он зависит от политических решений, которые необходимо принять американской стороне, передаёт «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что вывод войск Соединённых Штатов с территории Сирийской Республики может затянуться и превратиться в длительный и спорный процесс. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он добавил, что Кремль не питает каких-либо иллюзий по поводу принятого Белым домом решения.