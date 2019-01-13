США шантажируют Германию из-за «Северного потока — 2»

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Штаты избрали стратегию точечного давления на проект

Немецкие компании, принимающие участие в строительстве «Северного потока — 2», могут подпасть под санкции США. Об этом их предупредил американский посол в Германии Ричард Гренелл, который отправил в адрес ряда компаний ФРГ письма соответствующего характера.

Свои угрозы дипломат обосновал тем, что из-за запуска «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» поставки газа в страны Европы через Украину станут избыточными, и Киев потеряет своё значение в сфере политики безопасности. Такой исход событий, в свою очередь, приведёт к увеличению «риска интервенций» с российской стороны. Гренелл также считает, что противниками проекта, кроме США, являются «члены ЕС из Восточной Европы, многие правительства в Западной Европе и Канада», а поддерживающие реализацию проектов немецкие фирмы наносят урон украинской и европейской безопасности.

Подобное послание может стать причиной нарастания напряжённости между Берлином и Вашингтоном, пишет Bild. В Министерстве иностранных дел ФРГ заявили, что действия Гренелла не соответствуют дипломатическим нормам. Хотя представитель посольства США уточнил, что письмо следует воспринимать не как угрозу, а как чёткое выражение политики Штатов, бизнес-организации расценили произошедшее как «попытку шантажа». Об отсутствии у Гренелла дипломатической этики также заявило издание Der Spiegel. Отмечается, что американский дипломат фактически находится «в политической изоляции» в Берлине, потому что с самого начала своего вступления в должность нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, вмешиваясь во внутренние дела страны. Так, летом немецкие политики потребовали выслать Гренелла, поскольку тот выражал поддержку евроконсерваторам и критиковал левые политические движения.

Позиция Германии

Несмотря на оказываемое на Германию давление со стороны США, в ФРГ неоднократно заявляли, что немецкий бизнес нуждается в России. Так, глава Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Вольфганг Бюхеле заявлял о необходимости тесного диалога с российской стороной. Он также выразил поддержку «Северному потоку — 2» и отметил, что процветание Европы в долгосрочной перспективе невозможно без газа. При этом предлагаемый Штатами сжиженный газ не сможет заменить природный российский.

Axel Schmidt/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, в свою очередь, призвал решать вопросы европейской энергополитики именно в Европе. Он также отметил, что проект газопровода «Северный поток — 2» представляет интерес не только для Германии и России.

«То, насколько велик скепсис наших партнёров из Центральной и Восточной Европы, показывают и дискуссии вокруг "Северного потока — 2", их озабоченность мы воспринимаем всерьёз», — отметил Маас.

Помимо прочего, Россия нужна Германии как внешнеполитический партнёр, в том числе для урегулирования ситуации в Сирии, Йемене и на Украине, считает министр. Он добавил, что вхождение Германии в СБ ООН в качестве непостоянного члена служит основанием «для более тесного согласования» между Берлином и Москвой в вопросах международной политики, передаёт РИА Новости.

Тактика США

Соединённые Штаты перешли на стратегию более точечного давления на проект «Северный поток — 2». Это является знаком того, что для США экономическая политика становится значительно важнее, чем «военные авантюры». Такое мнение высказал политолог кандидат исторических наук Михаил Смолин, отметив, что для американского лидера Дональда Трампа как для бизнесмена важно побеждать в «сражениях по очень конкретным вопросам». Эксперт назвал сложившуюся между странами ситуацию своего рода новой точкой отсчёта в их отношениях. Как он полагает, Вашингтон пытается заставить Берлин принять свою позицию.

«Видимо, для американцев важно войти на европейский рынок, уничтожив конкуренцию таким политическим давлением, осуществляемым не только на ЕС и отдельные страны, но уже и на отдельные компании, которые ещё меньше могут сопротивляться тотальному давлению США», — цитирует Смолина RT.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность магистрального газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Реализация проекта должна завершиться к концу 2019 года.