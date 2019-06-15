Власти США, недовольные политикой президента России Владимира Путина, приказали спецслужбам увеличить количество кибератак в отношении энергосистемы соперника.
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Ключевой вопрос, на который невозможно ответить, заключается в том, как глубоко США удалось внедриться в российскую систему. Лишь тогда станет ясно, возможно ли будет погрузить Россию во тьму или ограничить возможности её вооружённых сил, — говорится в публикации.
Как ранее писал News.ru, аккаунт премьер-министра России Дмитрия Медведева в социальной сети Twitter взломали неизвестные. Но контроль над страницей политика правительство восстановило практически сразу. Накануне инцидента атаке подверглась и англоязычная учётная запись политика. Злоумышленники успели напечатать от лица главы кабмина набор английских букв.