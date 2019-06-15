https://static.news.ru/photo/8b177fc0-8f89-11e9-ac6c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Lisa Forster/dpa/Global Look Press

Власти США, недовольные политикой президента России Владимира Путина, приказали спецслужбам увеличить количество кибератак в отношении энергосистемы соперника.

По данным The New York Times , военные разработали вредоносные программные обеспечения, которые могут не только собирать информацию о российской энергосистеме, но и блокировать её. Таким образом, Вашингтон делает предупреждение российскому лидеру.

Ключевой вопрос, на который невозможно ответить, заключается в том, как глубоко США удалось внедриться в российскую систему. Лишь тогда станет ясно, возможно ли будет погрузить Россию во тьму или ограничить возможности её вооружённых сил, — говорится в публикации.

Как ранее писал News.ru, аккаунт премьер-министра России Дмитрия Медведева в социальной сети Twitter взломали неизвестные. Но контроль над страницей политика правительство восстановило практически сразу. Накануне инцидента атаке подверглась и англоязычная учётная запись политика. Злоумышленники успели напечатать от лица главы кабмина набор английских букв.