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США решили натравить бизнесменов на Кремль

Serguei Fomine/Global Look Press эксклюзивы

в мире [ версия для печати ]

Американские санкции с компаний РУСАЛ, En+ и «ЕвроСибЭнерго» были сняты для того, чтобы способствовать формированию оппозиции из рядов бизнесменов, предположил в беседе с News.ru политолог, научный сотрудник Центра евроатлантических и оборонных исследований РИСИ Константин Блохин.

Эксперт отметил, что сохранение санкций было невыгодно в том числе и США. Однако решение о снятии санкций американские власти приняли лишь после того, как вышеуказанные компании вышли из-под контроля олигарха Олега Дерипаски. Санкции против самого Дерипаски сохранены.

«США будут показывать, что если бизнесмены отказываются от активов, то санкции против компаний будут снимать. Это нужно, чтобы генерировать оппозицию среди бизнесменов, расшатывать ситуацию в нашей стране изнутри», — говорит Блохин.

По его мнению, недовольные положением дел олигархи смогут инициировать политическую борьбу в Кремле и вступить в противоборство с представителями правящей элиты, в частности, с президентом Владимиром Путиным. Этого в США и добиваются.

Ранее News.ru сообщал, что ценные бумаги РУСАЛа и En+ подскочили в цене на 10% на новостях из США о снятии санкций. В частности, стоимость ценной бумаги РУСАЛа выросла на 6,1%, до 33,75 рубля. Глобальная депозитарная расписка En+ подорожала на 8,8%, до 612,5 рубля за штуку.


#сша #кремль #бизнес #санкции #дерипаска #русал #ОлегДерипаска
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