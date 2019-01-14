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США намерены покупать у России РД-180 до 2024 года

NASA

в мире [ версия для печати ]

Поставки в США российского ракетного двигателя РД-180 продолжатся по меньшей мере до 20232–2024 годов, заявил гендиректор предприятия RD AMROSS Майкл Бейкер. Бывший космонавт NASA назвал их фантастическим продуктом.

Он отметил, что 20 лет сотрудничества были очень продуктивными как для Штатов, так и для РФ, сообщает RT

Ранее News.ru писал, что Соединённые Штаты с конца 90-х годов прошлого века получили от России 130 двигателей РД-180 и РД-181 для своих ракет-носителей. При этом 93 агрегата уже использованы в ходе космических запусков.


#сша #россия #двигатели #рд180
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